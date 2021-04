Procès George Floyd : un verdict historique

À quelques mètres seulement du tribunal, des milliers de manifestants submergent le centre de Minneapolis. Il fallait être là pour le verdict historique du procès de Derek Chauvin. Le poing levé, signe de ralliement à la cause noire, ils n'avaient plus besoin de mots. En effet, c'est la fête qui prime. Et pour cause, quelques heures plus tôt, l'ex-policier Derek Chauvin apprend la décision des jurés en restant impassible. Il part directement en prison. Un verdict extrêmement rare aux États-Unis. Ce combat a été mené de front par la famille de la victime, George Floyd. Ils sont devenus le symbole du mouvement pour les droits des Noirs Américains. À Minneapolis, au carrefour où cet homme a été tué, les rassemblements se sont prolongés jusqu'au soir. Le président Joe Biden s'est félicité de cette avancée majeure dans l'histoire américaine. Depuis l'annonce du verdict par les jurés, la joie prédomine à Minneapolis. Ceci dit, la peine de Derek Chauvin ne sera connue que dans huit semaines. L'ex-policier risque jusqu'à 40 ans d'emprisonnement.