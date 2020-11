Procès Jonathann Daval : les parents d'Alexia se confient

Trois ans après la disparition de leur fille, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot ont toujours autant de mal à accepter son absence. S'ils se confient, à quelques jours du procès, c'est parce qu'ils veulent se battre jusqu'au bout, disent-ils. Accusé de meurtre, Jonathann Daval reconnaît avoir étranglé son épouse lors d'une dispute, mais nie toute préméditation. Les parents d'Alexia affirment avoir les preuves qu'il avait drogué leur fille et qu'elle n'était pas en état de se défendre. Pendant les trois mois qui ont suivi la mort d'Alexia, l'accusé a tout fait pour cacher la vérité. Face aux enquêteurs et face à ses beaux-parents, il a fini par avouer. Lors de la reconstitution, Jonathann Daval a reproduit jusqu'aux moindres détails les gestes qui ont conduit à la mort d'Alexia et la manière dont il a dissimulé le corps. Le meurtrier présumé d'Alexia risque actuellement la prison à vie. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot espèrent qu'avec ce procès, ils pourront enfin commencer leur deuil.