Procès Lelandais : la douleur de la famille de Maëlys

Un par un, les membres de la famille de Maëlys ont honoré la mémoire d'une fille, d'une sœur. Ils ont affronté pendant de longues heures Nordahl Lelandais, sous le regard de sa victime dessinée sur une toile que les proches apportent avec eux à chaque jour d'audience. "Il a commis le pire crime qu'on peut commettre (...) Pourquoi mentir quand on a commis le pire ?", s'est exprimé Joachim de Araujo. Le moment intense de l'audience, c'est lorsque Colleen, seulement âgée de seize ans, a supplié l'accusé de livrer enfin tous ses lourds secrets. "Vous avez brisé nos vies. Vous avez commis l'inacceptable. J'ai besoin de réponses maintenant, s'il vous plaît", a-t-elle déclaré. L'adolescente a même demandé à Nordahl Lelandais s'il a, oui ou non, violé Maëlys. À l'audience, beaucoup semblent sonnés par ce face-à-face et déçus par les réponses parfois succinctes et fuyantes de l'ancien maître-chien. "Cette question était toute naturelle. Et encore une fois, c'est une adolescente de seize ans qui la pose directement à l'accusé, avec beaucoup de courage, de sincérité et d'humanité", a estimé Me Fabien Rajon, avocat de la mère de Maëlys. TF1 | Reportage G. Brenier, T. Malandrin, R. Bey