Procès : l’influenceur qui a détourné plus de sept millions d’euros d’aides

Son visage est connu de ses milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux. Pendant plus d’un an, cet influenceur de 23 ans, surnommé PA7, a affiché son luxueux quotidien, notamment à Dubaï. Un train de vie rendu possible grâce à une gigantesque escroquerie. Plus de sept millions d’euros détournés au préjudice de l’État français. Maxime s’est retrouvé mêlé à cette affaire malgré lui. Le jeune homme est coursier en avril 2020. En pleine crise du Covid, il reçoit un message, lui expliquant qu’il a le droit aux aides de l’État destinées aux entreprises. Maxime touchera 16 000 euros au total, qu’il doit désormais rembourser. Son statut de coursier n’aurait jamais dû lui permettre de percevoir les aides. Derrière ce démarchage, se cache l’influenceur et ses complices. Leur mode opératoire est à chaque fois le même. Ils affirment à des auto-entrepreneurs qu’ils ont le droit aux aides, quel que soit leur secteur. Les escrocs récupèrent ensuite leur identifiant sous prétexte de faire les démarches pour eux. La suite dans la vidéo en tête de cet article. T F1 | Reportage R. Bey, M. Bajac