Proche-Orient : le "plan de paix" favorable à Israël de Donald Trump est-il applicable ?

Pour Donald Trump, ce plan de paix serait l'accord du siècle. Pourtant, aucun Palestinien n'a été invité pour sa présentation, ni même consulté. Cet accord brise plusieurs tabous, à commencer par le sort de Jérusalem. Il n'y est plus question d'une capitale palestinienne au centre-ville, car celle-ci serait repoussée derrière le mur de séparation. Un tel plan a-t-il une chance de succès ? Quelles pourraient être ses conséquences sur le terrain ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.