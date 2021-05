Proche-Orient : pas de trêve en vue entre Israël et le Hamas

De nouveaux tirs israéliens ce lundi dans la bande de Gaza visant des tunnels. Des frappes pour détruire un système de galeries souterraines. Ces galeries qui permettent aux armes de transiter, qui permettent aussi des attaques surprises sans être repéré à l'avance. Les tunnels, c'est désormais un objectif prioritaire pour l'armée israélienne qui souhaite par ce biais neutraliser son adversaire. "La production de munitions, le stockage, mais aussi les terrains d'entraînement, les bâtiments militaires. Nous visons aussi des ponts opérationnels à travers tout Gaza", explique Jonathan Conricus, porte-parole de l'armée israélienne. Exceptionnellement filmés en 2015, ces tunnels ont un mètre de large, des sols en terre battue et des parois bétonnées. Certains combattants, appartenant au Jihad islamique, ont des armes automatiques, des grenades et parfois même des lances roquettes. Des dizaines de galeries à plus de dix mètres de profondeur. "On chiffre à plus de mille les tunnels qui ont pu ainsi se construire. Certains sont détruits, d'autres reconstruits, re détruits. C'est toute une histoire, c'est toute une économie. Ce sont des tunnels qui pour certains sont très larges dans lesquels peuvent même passer des voitures", indique Bertrand Badie, spécialiste des relations internationales (Sciences Po). Israël affirme dissocier les tunnels dits de contrebande pour le commerce notamment via l'Egypte et les tunnels de résistance comme l'appellent eux-mêmes les mouvements armés palestiniens. Lors du précédent conflit en 2014, Israël avait affirmé avoir détruit une partie de ces tunnels. Faux, avait répondu à l'époque le camp adverse. Aujourd'hui, le même enjeu est posé par ce conflit qui a fait depuis une semaine plusieurs victimes civiles.