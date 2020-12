Producteur passé à tabac : l'inquiétude des policiers

Trois policiers ont accepté de témoigner malgré leur devoir de réserve. Parmi eux, Patrick, sur le terrain depuis quinze ans. Il affirme que depuis l'interpellation violente du producteur, Michel Zecler, son métier devient de plus en plus difficile à exercer. "On sait très bien que les jours à venir, quand on va aller dehors, on ne va pas être soutenu par la population. Ça va être une population plus hostile. On va intervenir avec la boule au ventre. On sait très bien que ça va être compliqué". Cette opinion est partagée par Damien, policier dans la brigade anti-criminalité en région parisienne. Dans cette affaire, il rappelle la présomption d'innocence de ses collègues. Mais, pour lui, le devoir d'exemplarité est essentiel dans la police. Ces policiers craignent une augmentation des violences contre les forces de l'ordre, comme lors des manifestations ce week-end. Nicolas, un policier dans les Bouches-du-Rhône, a ajouté : "Nous, on n'a plus envie de voir ça. On est fatigué". Et parfois même à bout, au point d'en oublier le sens de leur obligation. Et si c'était à refaire, certains se demandent s'ils choisiraient à nouveau le métier de policier.