Producteurs de fraises : ils baissent les prix pour réussir leur saison

Quelques jours de chaleur et les fraises rougissent à nouveau. Depuis le début de la saison, la production a du retard, à cause de la météo pluvieuse. Mais le mois de juin s'annonce un peu plus prometteur. On récolte deux tonnes de fraises par jour à Damazan (Lot-et-Garonne), deux fois plus que la semaine dernière. Pour parvenir à écouler les stocks, certains producteurs ont décidé de baisser leur prix. Chez les agriculteurs-fraisiers de Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne), ils font 25% de réduction. Patrick Jouy, producteur de fraises, envisage de réduire davantage ses prix si les clients ne sont pas au rendez-vous. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Dès ce week-end, les prix pourraient être plus attractifs. Au magasin Intermarché super d'Aiguillon (Lot-et-Garonne), on joue le jeu. Les fraises sont installées dans un endroit stratégique. "En face de la boucherie, généralement, ça passe bien", affirme David Chougny, responsable du rayon fruits et légumes du magasin. En une semaine, le prix moyen des gariguettes a déjà baissé de près de 20%. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Brousseau