Producteurs de laine : comment écouler les stocks

Sur ces 1 200 agneaux et brebis élevés pour leur viande, la laine a déjà bien poussé. Donc, comme tous les ans, il va falloir les tondre. “C’est une obligation de les tondre car elles auraient beaucoup trop chaud l’été si on ne les tond pas. et enlever toute la toile”, précise Déborah Courron, une éleveuse d’ovins. Cette tonte va générer une tonne de laine. Le problème, c’est que cette éleveuse en a déjà une tonne dans son hangar dont elle ne sait pas quoi faire. Depuis la pandémie de Covid, plus personne ne vient chercher la laine dans le département. Pierre Courron, éleveur d’ovins à Saint-Vallier-de-Thiey (Alpes-maritimes), explique : “Avant la coopérative récoltait toute la laine pour expédier ça en Chine. Et maintenant, la Chine a bloqué ses importations. Du coup, la laine est restée en stock chez les éleveurs”. La laine était vendue 0,40 euros le kilo. ça ne couvrait même pas les frais de tonte, mais s’en débarrasser va coûter bien plus cher. Pour des raisons sanitaires, elle ne peut pas être enterrée. Pour la brûler, il faudrait des incinérateurs spéciaux à plus de 60 degrés. Des initiatives commencent à voir le jour, comme dans cette association qui récolte de la laine chez les éleveurs locaux pour la transformer. Découvrez l'intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.