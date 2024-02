Producteurs de lait : ils veulent être mieux rémunérés

L'alimentation de ses vaches, le carburant ou encore l'électricité, pour Corentin Chevillard, éleveur laitier dans Laillé (Ille-et-Vilaine), les charges ne cessent d'augmenter. Une hausse de 15% des coûts par rapport à l'année 2023, alors que le prix de vente du lait, lui, a baissé. Après cinq ans d'exercice, le jeune agriculteur peine à se projeter dans de telles conditions. La faute, selon lui, à un prix trop bas, fixé par Lactalis. Le groupe français affirme tout mettre en œuvre pour valoriser le travail des producteurs. Il assure avoir déjà augmenté le prix du lait payé au producteur de 30% en trois ans. Frédéric David, président de la section laitière (FDSEA 35), était en discussion avec la direction de l'entreprise dans la matinée de ce 20 février. Pour lui, ce prix n'est pas légitime. En début d'année 2024, le litre de lait est de 40 centimes et une médiation a permis d'avoir 42 centimes. "L'objectif pour ce trimestre-là, c'est d'arriver à 44 centimes", s'exprime Frédéric David. Cette hausse de deux centimes représenterait 20 000 euros de chiffre d'affaires par an en plus pour lui. C’est un minimum pour la survie de la filière française. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau