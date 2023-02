Producteurs laitiers : qui prendra la relève ?

Depuis un an, Quentin et Bastien apprennent le métier d'éleveur laitier, dans l’espoir de reprendre une ferme de 80 vaches dans la Manche. L’investissement est de 650 000 euros pour le troupeau et les installations, un endettement qui ne laisse pas droit à l’erreur. Ni l’un ni l’autre ne sont fils d’éleveur laitier, mais ils veulent tenter l’aventure, voir si cela leur plaît. Cela fait deux ans que Nicolas Jeanson, le propriétaire, cherche des successeurs. Il a 64 ans. Ses enfants ne souhaitent pas reprendre. L’année dernière, il a déjà formé des jeunes non-issus du milieu agricole, ils ne sont pas restés. Comme lui, plus de la moitié des éleveurs laitiers français seront à la retraite d’ici 2030. Plus d’un tiers des exploitations laitières normandes ne sont pas reprises. Pour Valentin et son frère Martin, la question ne s’est jamais posée. Ils sont tombés dans la marmite étant petits. Mais pour reprendre la ferme de leurs parents, ils ont dû s'associer à trois avec un cousin, racheter la ferme du voisin, et sont passés de 100 à 150 vaches. TF1 | Reportage J. de Franqueville, R. Roiné, Y. Azencot