Production d’électricité : un hiver sous tension

Les confinements successifs ont retardé la maintenance des centrales nucléaires françaises. Cet hiver, certaines d'entre elles seront à l'arrêt. La production d'électricité sera donc en baisse. Et l'hiver est plus froid que la normale, il pourrait y avoir des problèmes d'approvisionnement. Va-t-il y avoir des coupures ? Cela est peu probable. Pour en arriver à ce point, il faudrait que les températures descendent très bas, 6°C sous les normales saisonnières. Si la production électrique est insuffisante à ce moment-là, il existe d'autres solutions, comme baisser légèrement la tension sur le réseau. Quelles conséquences pour les ménages ? La maintenance des centrales nucléaires ne devrait pas avoir de conséquences. Cela fait de nombreuses années qu'il n'y a plus de panne d'électricité géante. Tout au plus, il pourra être demandé aux Français de faire preuve de solidarité pour mieux répartir la consommation au fil de la journée et ainsi économiser de l'énergie. Peut-on acheter l'électricité ailleurs ? Oui, chez tous nos voisins européens avec lesquels nous sommes connectés toute l'année. D'habitude, c'est notre pays qui vend son électricité, qui exporte. Pour une fois nous en achèterons à notre tour, et cela sans aucune hausse sur nos factures. TF1 | Reportage C. Chapel, M. Poujol, F. Moncelle