Produire et manger 100% local : un pari impossible ?

Elle est, sans doute, l’une des seules réussites du projet. La cuisine centrale d’Albi, inaugurée en 2019. À l’intérieur, les aliments cuisinés n’ont pas fait beaucoup de kilomètres. Ces légumes, par exemple, ont été récoltés ce lundi matin. “Vous voyez, on a encore le côté humide de la pluie qu’il y a eu. Nous avons commandé du fenouil que nous allons mettre avec du saumon, des petits oignons rouges”. Des aliments qui vont servir à préparer les repas livrés dans les écoles et Ehpad de la ville. Avec une règle simple : tout doit venir de moins de 60 kilomètres. Capacité des fourneaux : 6 000 repas par jour, mais pour nourrir les 50 000 habitants d’Albi, c’est un peu juste. C’était pourtant la promesse de la mairie, il y a sept ans : faire de leur ville la première à obtenir l’autosuffisance alimentaire en 2020. Un an après la date fatidique, l’ambition a été quelque peu réduite. Selon une récente étude, la ville ne peut pas subvenir qu’aux besoins alimentaires de 5% de sa population. Pourtant, la mairie avait mis les moyens, rachetant 70 hectares de terrains vagues pour y installer des producteurs. Mais les candidats ne se bousculent pas. Yann Rigoulat est l’un des rares à avoir été tenté. Malgré des avantages financiers, comme le fait de ne pas payer de loyer pendant deux ans, sur quatre agriculteurs, deux ont déjà rendu le tablier. Un manque de vocation qui retarde les ambitions de la ville. En attendant, un marché de producteurs s’est créé. Ici, seuls ceux qui produisent à moins de 60 kilomètres d’Albi peuvent avoir une place. Un circuit ultra-court, mais qui, pour l’heure, reste à l'échelle d’un marché. Au point de se demander si l’autosuffisance alimentaire n’est pas un vœu pieux. En tout cas, une chose est sûre : y arriver prend beaucoup de temps. T F1 | Reportage C. Diwo, R. Reverdy