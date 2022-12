Produits à la truffe : peut-on se fier aux étiquettes ?

Désormais, elle est partout. Dans chaque rayon, et parfois, là où on ne l'attend pas : des pommes duchesse à la truffe, de l'huile ou du vinaigre balsamique aromatisé à la truffe. Mais si l'emballage suggère la présence du célèbre champignon, qu'en est-il vraiment à l'intérieur ? Beaucoup semblent sceptiques. Une bouteille vinaigre balsamique aromatisée à la truffe, par exemple, coûte un euro de plus que sa version classique. Mais en cherchant bien, certaines huiles ou vinaigre peuvent dépasser les 160 euros le litre, présentés comme de produits haut de gamme. Ils ne contiennent pourtant pas la moindre trace de truffe. À la place, on retrouve des arômes artificiels. "Les arômes artificiels sont créés dans des laboratoires par des processus chimiques pour créer des arômes qui donnent le goût de certains aliments. Vous avez remarqué : goût truffe, saveur truffe. Évidemment, le mot goût ou saveur va s'écrire en petit, le mot truffe en énorme. C'est là où on induit en erreur le consommateur", a expliqué Camille Dorioz, responsable chez Foodwatch France. Trufficulteur dans le Périgord, Alain Klemeniuk, dénonce depuis des années un autre piège. La plupart des marques n'utilisent pas de belles truffes de saison. Elles sont remplacées par de la truffe de Chine ou d'été, moins parfumées et surtout beaucoup moins chers. Le tout écrit en latin pour être sûr que personne ne s'y retrouve. Lors de la dernière enquête de la répression des fraudes, 57 % des produits commercialisés étaient frauduleux. TF1 | Reportage Y. Chambon, A. Vieira, D. Bertaud