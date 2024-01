Produits agricoles venus de l'étranger : une concurrence déloyale ?

Le coq français est en colère. Les éleveurs de poulet dénoncent des prix qu'ils jugent déloyaux. Par exemple, 3 euros le kilo pour le poulet ukrainien, 7 euros pour le français, or c'est l'Europe qui autorise ces importations pour soutenir l'effort de guerre. Il y a la norme de production par exemple. En France, les fermes peuvent contenir jusqu'à 40 000 poulets, en Ukraine, ce sont des usines qui élèvent jusqu'à deux millions de volailles. Et pour vos tomates, mème chose. Que peut faire un maraicher français face au culture extensive espagnole ? Dans vos rayons, la comparaison est par exemple édifiante sur le prix de la tomate cerise. Pour la française, 11,63 euros, 7,96 euros pour l'espagnol et 6,23 euros pour la marocaine. La concurrence porte cette fois sur le coût de la main d’œuvre, jugé plus tôt. Un euro de l'heure au Maroc, 6 euros de l'heure en Espagne et 14 euros en France. Les producteurs de betteraves sucrières sont aussi en colère, car c'est au sein même de l'Europe que l'un d'eux subit une concurrence qu'il juge déloyale. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Pinatel, V. Lamhaut. S. Boey