Produits alimentaires : méfiez-vous des contrefaçons

Certaines sont des copies grossières, faciles à éviter. D’autres sont beaucoup plus trompeuses, mêmes emballages, mêmes formes. Mais à y regarder de plus près, tous ces produits sont des contrefaçons. Ces imitations sont vendues dans des petits commerces, mais surtout sur Internet. Interpol a même décidé de lancer des opérations dédiées, avec des saisies record de 15 000 tonnes d’aliments, récupérées par les douanes en 2021. Ces produits sont potentiellement dangereux pour la santé. Les premières victimes sont les produits de nos régions. Un ostréiculteur a découvert certains de ses goûts riches chez des restaurateurs, mais à l’intérieur, ce n’étaient pas ses huîtres. Ils ont désormais une technique imparable. Chaque huître porte une marque bien particulière, un investissement de cinq millions d’euros. Il en va de la réputation et de la qualité du produit pour les clients. C'est devenu une préoccupation majeure pour les marques. Elles se tournent vers des entreprises spécialisées pour remonter ces réseaux. TF1 | Reportage M. Bajac, C. Blanquart, W. Wuillemin