Produits bio trop chers : des agriculteurs abandonnent

Dans les bocages normands, Yves Sauvaget élève ses 80 vaches laitières. En 2010, après 15 ans de métier, il se lance dans le 100 % bio. Une décision écologique, qui s'avère payante au début. Il vend son lait plus cher, et écoule facilement les stocks. Mais depuis l'année 2021, son activité s'essouffle car les prix chutent. "Pour 2021, la baisse des prix qu'on a subie, additionnée avec la baisse des aides aux maintiens à l'agriculture biologique, c'est 20.000 euros en moins. On est capable de passer une année comme ça, mais pas deux quoi", nous a-t-il expliqué. Une situation qui est loin d'être singulière. Par exemple, Biolait collecte le lait bio travaille avec 1.400 fermes dans toute la France. Partout, le constat est le même. La production de bio augmente, mais avec la crise du pouvoir d'achat, les Français en consomment de moins en moins. Ils sont vendus jusqu'à 20 % moins cher. Même problème pour Thierry Baillet, agriculteur dans le Pas-de-Calais. Tout se fait à la main jusqu'au désherbage sur ses parcelles bio . C'est un travail fastidieux qui ne le rapporte plus assez. Ce cultivateur d'oignons et de pommes de terre a déjà converti un tiers de son exploitation en bio. L'objectif était d'atteindre 100 %, mais cette année, il a choisi d'en rester là. Ce producteur se dit même prêt à envisager une déconversion, c'est-à-dire, abandonner le bio, pour retourner à l'agriculture conventionnelle. T F1 | Reportage L. Kebdani, Z. Ajili.