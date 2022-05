Produits cuisinés : l’origine de la viande n’est plus obligatoire

L'origine de la viande sur tous les plats cuisinés et transformés, affichée en très grand ou en tout petit à l'arrière de l'emballage, pourrait bientôt disparaître. Depuis le 1er janvier, l'Europe autorise les industriels à être moins précis sur leur étiquetage. Un changement qui préoccupe les consommateurs. Ce retrait de l'origine concerne toutes les préparations à base de viande : les plats cuisinés, les raviolis, les nuggets ou les sandwichs triangles. Même le carpaccio, 90% de viande pour seulement 10% de marinade, ne sera plus désormais obligé d'afficher sa provenance. "Quand j'achète un produit avec 90% de quelque chose dedans, j'aime bien savoir d'où il vient", s'exprime Camille Dorioz, responsable de campagne "Foodwatch - France" C'est un recul pour la France qui avait mis en place cette loi expérimentale après la découverte de viande de cheval dans des lasagnes au bœuf en 2013. Cette obligation de traçabilité rassurait les consommateurs. Les professionnels de la filière viande, eux aussi, sont inquiets. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Leproux, C. Chapel, A. Pocry