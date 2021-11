Produits de consommation courante : pourquoi les prix flambent ?

Nous avons comparé les prix de deux paquets de pâtes identiques. Le premier a été acheté à 0,76 euro il y a deux mois et demi. Le second a été acheté aujourd'hui à 1,24 euro. En quelques semaines seulement, le prix a augmenté de 48 centimes. Il n'y a pas que les prix des pâtes. Votre paquet de farine, votre bouteille d'huile d'olive ou encore vos capsules de café augmentent aussi de quelques centimes. Pour contrebalancer ces hausses, certaines enseignes font des gestes sur d'autres produits de première nécessité. C'est le cas à Carrefour sur 300 références comme la farine. Des baisses allant de 2 à 10 centimes selon les produits. Mais la durabilité de cette baisse, il est difficile pour l'enseigne de s'engager sur une date puisque les cours des matières premières, eux, continuent de flamber. Selon Yves Puget, directeur de la rédaction à LSA, il n'y a pas que les matières premières qui sont concernées. En effet, d'après cet expert, "il y a un phénomène assez rare, c'est que tout est uni pour de l'inflation". Ainsi, nous avons un cocktail inflationniste incluant des hausses de matières premières, de transport et des prix des emballages. T F1 | Reportage V. Dépret, G. Vuitton