Produits de fête : pourquoi les ventes sont en baisse

Préparer Noël est souvent désagréable pour les clients. Les prix des produits festifs ont augmenté de 11 % à 12 % en moyenne. Les clients trouvent cela terriblement cher. Par conséquent, à l'heure de faire des choix, certains font des impasses. Caroline a cinq enfants, et cette année pour la première fois, la dinde ne sera pas sur la table, elle ne peut plus se permettre d'en acheter avec le prix actuel. Les Français se détournent aussi du saumon, leurs ventes ont tombé de 6 % par rapport à l'année dernière. La vente des foies gras connaît également une baisse de 27 %. Pour les champagnes, cela est de 19 %, du coup, certains se rabattent sur du crémant à 40 euros moins cher. À cause de l'inflation, les comportements des consommateurs ont changé. Certains se tournent désormais vers les premiers prix ou attendent le bon moment. Cette année, Dinah, une pâtissière, a vu ses commandes divisées par deux et elle doit s'adapter. L'année dernière, elle a mis beaucoup de bûches à la vitrine, une chose qu'elle ne peut pas se permettre en ce moment. Elle estime sa perte de chiffre d'affaires à 15 %. Avec l'augmentation des prix des matières premières et de l'énergie, elle s'inquiète pour son avenir. TF1 | Reportage V. Lamhaut, C. Yzerman