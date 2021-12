Produits de fêtes vendus plus chers : les ruses de la grande distribution

Des foies gras en abondance, c'est le cliché des étales de Noël dans la grande distribution. Et là, niché au milieu des victuailles, ce petit pot si tentant, la confiture d'oignons qui va si bien avec. Le petit pot de 50 grammes de confit d'oignon est vendu entre 29 et 40 € le kilo selon les grandes surfaces. Le gros pot vendu au rayon confiture est à 9 € le kilo. Cette association de consommateurs fait chaque année la chasse aux prix gonflés pour les fêtes comme cette petite bouteille de jus de citron bio vendue 1,25 € soit 10 € le litre. Le pain d'épices est aussi dans le viseur. Le petit paquet spécial foie gras est vendu 26,60 € le kilo contre 5 € pour un pain d'épices classique. Joints par téléphone, des fabricants nous ont justifiés ces prix élevés par des ingrédients plus haut de gamme pour les fêtes, mais aussi par le coût de fabrication plus onéreux des petits contenants. L'organisation avait déjà tancé plusieurs marques l'année dernière. Visiblement, le combat continue. Alors, pour vos accompagnements, changez de rayons pour comparer les prix ? Certes, vous marcherez plus, mais vous brûlerez ainsi plus de calories. À l'approche des agapes de fin d'année, ce n'est peut-être pas plus mal. TF1 | Reportage C. Chapel - T. Leproux - P. Rousset.