Produits de l’été boudés : la météo maussade influence-t-elle nos habitudes de consommation ?

Les températures sont toujours basses sur une grande partie de l'Hexagone. Cette météo a inévitablement un impact sur les comportements alimentaires des Français. Les fruits et légumes d'été ainsi que les glaces sont moins consommés. En revanche, les soupes chaudes cartonnent. En ce moment, les Français préfèrent les petits plats gratinés, les produits chauds en général. Le four tourne à plein régime. Dans les supermarchés, les rayons salade ou melons ont beaucoup moins de succès. La vente des soupes chaudes connaît par contre un succès énorme. On a enregistré plus de 96% d'achats de soupe en Ile-de-France cette semaine. À l'inverse, la consommation d'autres produits est en chute libre. "On voit l'impact de la météo sur la vente des sorbets et crèmes glacés, - 44% par rapport en 2020. Les ventes de panachés et de bières sans alcool, des eaux aromatisées connaissent une baisse", constate Sophie Kayanakis, consultante chez Weathernews France. Pour les producteurs de fruits et légumes, il est difficile d'écouler les stocks sur les marchés. Les consommateurs sont beaucoup plus réticents cette année. La météo, certes un peu maussade dans le sud-ouest aujourd'hui, n'est pas la seule raison de cette baisse de consommation. Le gel du printemps a fait grimper les prix de certains produits. Ce jeudi après-midi, des gens profitent de ces quelques éclaircies sur la côte bretonne. Alors pour certains, c'est l'occasion de déguster leurs toutes premières glaces de l'été. Le seul avantage quand il fait moins chaud, c'est qu'elle coule moins vite et qu'on peut davantage prendre son temps pour les savourer.