Produits de nettoyage : un business en plein essor

Pour éviter la contamination, il n'y a pas que le masque, il y a aussi le chiffon, l'eau de javel et tous les produits ménagers. Lors du premier confinement, les industriels avaient été submergés par la demande. Le coronavirus nous a tous transformées en fée du logis. Depuis le mois de mars, nos compatriotes font la chasse aux virus, aux microbes et autres bactéries dans leur maison. Au printemps, les ventes de produits d'entretien étaient en hausse de 155%. Et visiblement pour le reconfinement, quelques réflexes sont restés. Dans les grands magasins, le produit star reste l'hypochlorite de sodium, plus connu sous le nom d'eau de javel. Au premier pic de l'épidémie, la demande était de plus 88%. L'eau de javel, un produit français, découvert en 1775 par le chimiste Claude-Louis Berthollet, est devenue l'arme mondiale anti-Covid, recommandée par l'OMS, considérée comme le seul désinfectant capable de tuer 100% des virus. À l'heure où l'écologie est un argument de vente, sa consommation baissait chaque année, elle voit actuellement son retour en grâce.