Produits de première nécessité : TVA à 0 % en Espagne

Ce mercredi matin, les Espagnols se sont réveillés avec une bonne nouvelle pour les six prochains mois. "Formidable, on va pouvoir économiser plein d'argent", se réjouit un père de famille. Pour compenser la forte hausse des prix, le gouvernement a décidé de supprimer la TVA sur les denrées de première nécessité. Cette taxe passera donc de 4 à 0 %. "On va vraiment s'en rendre compte au moment de payer. On pourra acheter beaucoup plus d'aliments", rassure un Espagnol. La ristourne concerne les produits du quotidien comme le pain, le lait, le fromage, les fruits et légumes ou les céréales. À chaque passage en caisse, chaque client peut faire quelques économies. La mesure accompagnée d'une série d'aides anti-inflation coûtera dix milliards d'euros à l'État espagnol. Alors, notre pays peut-il s'inspirer de son voisin ? Depuis quatre ans, la question revient régulièrement dans le débat national. Mais elle n'est pas du tout jusque-là à l'ordre du jour pour le gouvernement. Chez nous, la TVA sur les produits de première nécessité s'élève à 5,5 %. Il est difficile d'envisager sa suppression, car c'est l'une des principales recettes de l'État, comme l'explique Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste au Cabinet d'expertise BDO France. La France possède actuellement le taux d'inflation le plus faible l'Union européenne. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, S. Petit. M. Larradet