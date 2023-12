Produits d'entretien : faites-les vous-mêmes pour économiser !

Pendant les confinements, nous avions nettoyé à tour de bras, mais ça, c'était avant ! Aujourd'hui, les ventes de produits ménagers ont chuté de 7,7%. En cause, l'inflation, mais comme ces produits sont des achats nécessaires, pas des achats coup de cœur, l'image de la marque importe peu, on achète efficace. L'image du produit d’entretien n'est pas très bonne. On en a besoin, mais on s'en méfie. Les marques jouent la carte du naturel en affichant savon noir, cire d'abeille, et vinaigre blanc, mais ça ne suffit pas. Du coup, la tendance qui se développe le plus, c'est faire ses produits soi-même. Les grandes enseignes l'ont bien compris, les composants nécessaires, comme le bicarbonate de soude ou le savon de Marseille ne sont plus parqués au fond du magasin. Ces produits représentent aujourd'hui presque un tiers du rayon, et les recettes sont mêmes affichés à côté. Mais si vos souvenirs de cours de chimie sont un peu éloignés, il existe des ateliers, comme dans le Val-d'Oise, où l'on utilise des produits qu'on trouve facilement en grande surface. Faire soi-même ses tablettes pour le lave-vaisselle ne semble pas si compliqué. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Chapel, A. Hanout, D. Blondeau