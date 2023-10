Produits des monastères : un business divin

Le fromage de l'abbaye de Cîteaux est l'un des produits les plus recherchés et l'un des plus chers aussi. Il est fabriqué depuis des siècles par des moines. À trois heures quarante-cinq du matin, ils sont déjà dans les couloirs. Leur journée commence par la prière. Mais un peu plus tard, nous retrouvons frère Benoit qui a laissé son habit de moine pour son tablier de travail. Il est responsable de la fromagerie depuis douze ans. Chaque année, 150 000 fromages sont fabriqués. Tous les moines, ou presque, y participent, de l'affinage aux expéditions. Ils font un million quatre cent mille euros de chiffre d'affaires par an. Malgré le succès du fromage, pas question d'augmenter la production. Le bénéfice sert à l'entretien du monastère et ses 200 hectares de terrain. L'origine monastique du produit est un gage de qualité. Un logo a même été créé pour garantir ses modes de fabrication et le protéger de certains industriels qui seraient tentés de jouer sur l'image de marque des moines. L'image fait vendre et les fondateurs de Divine Box l'ont bien compris. Ils proposent des coffrets composés uniquement des produits d'abbayes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Adda, A. Ponsar, N. Mariel