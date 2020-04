Produits désinfectants, un marché plein d’avenir

La demande en produits désinfectants explose depuis l'apparition de l'épidémie de coronavirus. Rien que pour le gel hydroalcoolique distribué en grandes surfaces, les ventes sont passées d'un peu plus d'une tonne par jour avant la crise à douze tonnes aujourd'hui. Ce marché en très forte croissance a fait émerger de nouvelles idées lumineuses. Depuis quelques jours, l'unité Covid de l'hôpital de Lyon-Villeurbanne teste un robot de décontamination. L'appareil coûte 220 000 euros. Il est placé au centre de la chambre du patient pour détruire les bactéries ou le virus contenus dans la pièce. Plusieurs hôpitaux songent déjà à passer commande. Dans un tout autre registre, une autre invention est moins coûteuse. Un ingénieur a conçu en trois semaines un distributeur de gel hydroalcoolique sans contact. Aux alentours de 100 000 euros l'appareil, il est destiné à un usage de masse dans les magasins ou les lieux publics. La production n'est pas encore lancée, mais plusieurs milliers d'unités ont déjà été commandées.