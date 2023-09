Produits d'été : ils jouent les prolongations

Dans le restaurant "La Maison Louveciennes", malgré la rentrée, l'été n'a pas dit son dernier mot. Ça se voit jusque dans les assiettes. Dessert star de ce mardi 5 septembre, c’est la soupe de pêche bien fraîche. Il n'est pas question pour les clients de manger chaud. Le chef a dû s'adapter. Avec la chaleur et le soleil, ils ont remis toutes leurs spécialités. Tomates, mozzarella, les produits d'été font de la résistance. C'est un plus à gagner pour les professionnels du tourisme. Chez "La Fraiseraie", glacier, depuis le 1er septembre, la fréquentation a augmenté de 15% par rapport à l'année 2022 à la même date. On a envie de prolonger un parfum d'été en aménageant aussi son jardin. Transats et parasols encore exposés, dans le magasin "Jardiland", chaque année en septembre, le chiffre d'affaires des produits d'été augmente un peu plus. Les clients ont envie de se faire plaisir à la rentrée. C'est aussi un moyen de profiter des promotions. L'épisode de chaleur devrait durer encore au moins une semaine. TF1 | Reportage L. Cloix, M. Derre, M. Monnier