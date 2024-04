Produits détox : un business juteux

Pour Elliot, c’est l’heure de la collation, le réconfort juste avant l’effort. Un mot revient de plus en plus souvent pour décrire ces jus de légumes, ils sont détox. Marketer, c’est le moins qu’on puisse dire. Avec le retour du printemps, le mot “détox “ envahit les unes de magazines. Complément alimentaire, infusion, thé vert à base de légumes ou d’épices, tout est bon pour se détoxifier. L’objectif est de drainer l’eau de votre corps pour se débarrasser des toxines. Un phénomène qui arrive même jusque dans nos restaurants gastronomiques. Depuis le début d’année 2024, Romain Le Cordroch, un restaurateur, propose un nouveau menu entièrement dédié aux détox. Asperge, choux, agrumes, les ingrédients sont surtout diurétiques, mais mentionner "détox" permet de profiter de la tendance. En salle, les clients sont conquis et trouvent dans le menu insolite plusieurs avantages. La mention "détox" attire les consommateurs. Un mot que les industriels utilisent donc de plus en plus pour qualifier leurs produits. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Gay, A. Ifergane, F. Moncelle