Produits d'hygiène : pourquoi les Français en achètent moins

Des couches, des déodorants, des shampoings ou des gels douche, ... Des dépenses qui pèsent dans le budget des Français. Les promotions ponctuelles peuvent atteindre jusqu'à -80%. Pour limiter le budget hygiène, les Français semblent aussi se tourner vers les marques les moins chères. Ainsi, les ventes de lessive ont baissé de 4%, -3,56% pour les brosses à dents et -3,1% pour les gels douche. Face à la baisse de leur pouvoir d'achat, les Français sont contraints de faire des arbitrages. Le, mois dernier, les ventes de produits d'entretien ont baissé de 5%, comme l'a constaté le leader français du secteur. Pour de nombreux Français, ce sont désormais des dépenses non-essentiels. Selon une étude publiée par un distributeur, six familles sur dix y renonceraient, et la tendance semble s'accélérer. Soucieux de rester accessibles, les industriels du secteur baissent leurs prix. Une bonne nouvelle pour les consommateurs. T F1 | Reportage J.P. Feret, L. Adda