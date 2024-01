Produits d'hygiène : pourquoi les prix flambent

La lessive, moins 70 %, pour les brosses à dents et les shampooings, c'est même 80 % de réduction. Dans un hypermarché, les promotions sur les produits d'hygiène et d'entretien sont impressionnantes et attirent les clients. Il n'y a qu'à voir le caddie de Liliana. Mais profitez-en, car cela ne va pas durer, d'abord, parce que dès le 1er mars 2024, ces promotions seront interdites. Une nouvelle loi les limitera à 34 % maximum. En dehors de ces promotions, des références ont beaucoup augmenté, plus 16 % en deux ans pour le rayon hygiène-beauté, plus 25 % pour les produits d'entretien et de nettoyage. Prenez, par exemple, un déboucheur de canalisations, rien qu'en un an, il est passé de 1,92 euro le litre à 4,60 euros, c'est plus 139 %. Selon Michel-Édouard Leclerc, distributeur, cela ne devrait pas s'améliorer à l'issue des négociations commerciales avec les grandes marques le 31 janvier 2024. En clair, il faut se battre pour contenir les hausses. Elles ont de multiples causes, selon Laure Favre, fabricant de lessive. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage V. Dépret, I. Zabala, A. Hanout