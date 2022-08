Produits d'occasion : tous les magasins s'y mettent !

Les enfants sont en vacances chez les grands-parents et Laura en profite pour faire le tri dans leurs affaires. Son objectif pour la rentrée, c'est de faire des économies. Elle recherche des fournitures sur un site de seconde main. Parmi les objets vendus, on retrouve des vêtements, des jouets et même des cartons entiers de couches-culottes. Créée en 2019, la plateforme est dédiée à la revente entre parents. Il s'agit d'un marché qui connaît un réel succès ces derniers temps. "On a dix fois plus de ventes que l'année dernière. Le nombre de parents a fortement grossi puisqu'on en avait encore 400 000 il y a six mois, alors que là, on en est presque à un million", a confirmé Boris Forconi, responsable communication chez Beebs. Aujourd'hui, un Français sur deux a recours aux produits d'occasion et c'est encore plus chez les moins de 25 ans. Alors, même les grandes enseignes s'y mettent. Un magasin de jouets a commencé par organiser des journées de seconde main. Face au succès, ils ont décidé d'installer ces rayons de manière permanente dans un magasin de l'enseigne. À la fin de l'année, les 50 boutiques en seront équipées. TF1 | Reportage L. Kebdani, C. Sebire, B. Sid Ahmed