Produits du monde : une mine d'or pour les grandes surfaces

Si votre supermarché a appris ces derniers mois des accents étrangers ou s'est paré des drapeaux du monde entier, ne soyez pas étonné, les produits venus des quatre coins de la planète, c'est le succès du moment. Dans l'enseigne Carrefour, ils prennent de plus en plus de place dans les rayons. Trois mille références et 24 pays représentés parmi lesquels l'Italie, le Portugal ou encore l'Espagne avec ces fameux tapas. Il y a aussi des spécialités venues d'un peu plus loin. Des produits parfois peu connus qui visiblement vous plaisent, les ventes ont augmenté de 20 % l'an dernier. Et voici le top 3 de vos destinations culinaires préférées. Troisième marche du podium, le Vietnam et ses traditionnels nems et pâtés impériaux plus 19 % de vente en un an. Plus surprenant deuxième, pop-corn, beurre de cacahuète ou macaroni, ce sont bien sûr les États-Unis. Mais les grands gagnants les voilà, plus 45% de ventes pour les sushis japonais. Et ça tombe bien, dans un autre supermarché, ils sont cuisinés juste devant vos yeux. Ces stands, c'est l'autre stratégie des grandes surfaces pour vous convertir aux produits du monde. Le nombre a été multiplié par 30 ces dix dernières années. À l'heure du déjeuner, difficile ici pour les clients de résister à ces spécialités exotiques astucieusement placées dans l'allée principale. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, M. Derre