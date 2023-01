Produits du quotidien : il n'y a pas que des hausses !

L'inflation est désormais devenue un constat quotidien, mais vous avez appris à vivre avec. En tête du classement des plus fortes hausses : la viande avec plus 30%. Tous les produits à base de papier, essuie-tout, mouchoir, ont augmenté de 29%, les beurres et les margarines, avec plus 22%. Vous êtes plutôt légume ? Sachez que ce sont les boîtes de conserve qui ont le plus augmenté. La raison : le coût du métal en forte hausse. Les surgelés et les légumes frais sont donc un peu plus épargnés. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, tous les produits n'ont pas suivi la courbe de l'inflation. Dans les rayons entretiens et hygiènes, les prix sont restés stables. Pourquoi ces produits sont-ils moins touchés par l'inflation ? "C'est vraiment le fait qu’il n'y a pas de matières premières agricoles ou très peu dans ces produits-là, ce qui va expliquer la différence de niveau d'inflation par rapport à des produits alimentaires”, explique Émily Mayer, spécialiste des produits de grande consommation. En première place sur le podium des prix qui se maintiennent : le maquillage, avec une augmentation de 0,4% seulement. De quoi redonner un peu de couleurs à notre quotidien. TF1 | Reportage L. Kebdani, S. Humblot, M. Ramaugé