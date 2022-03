Produits du quotidien : vers une hausse des prix

Dans les rayons des supermarchés, les prix grimpent. Les clients le constatent avec colère quelquefois, des résignations souvent. Les prix des produits de première nécessité augmentent sans cesse. Mais pour comprendre, il faut remonter la chaîne de production. D'abord, il y a des matières premières qui ont flambé ces derniers temps. C'est le cas notamment du prix du cidre comme l'explique Olivier Vauvrecy, producteur en Normandie au micro du 20H de TF1. Tout augmente, aucun poste n'y échappe. En Brest en Bretagne, pour Yves Philippe, les factures s'alourdissent jour après jour. "On a une hausse d'un peu plus de 15% sur les œufs et sur le packaging", précise ce fabricant de biscuits. Et puis, une fois fabriqués, il faut transporter les produits. Dans la vidéo en tête de cet article, en 2021, pour faire rouler ce camion chaque jour, l'entreprise devait dépenser 600 euros. Cette année, elle doit débourser 700 euros par jour, soit 100 euros de plus. L'augmentation du prix des carburants entraîne indéniablement un effet domino sur ceux des produits dans les magasins. Et les clients sont persuadés que cela va continuer. Ils ont peur que la crise en Ukraine ne pèse très vite sur les porte-monnaies en France. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Lagoutte, A. Vieira