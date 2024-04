Produits "écologiques" : la fin des mentions trompeuses ?

"Certifié neutre en carbone", "Respectueux de l'environnement" ou encore "Protège la planète"... Ces mentions spéciales, que l'on retrouve partout dans les rayons, sont apposées par de nombreux industriels. Et au moment des achats, certains d'entre nous n'y sont pas insensibles. Mais peut-on vraiment se fier à ces labels parfois imprécis, peu étayés ? Sur ces emballages, rien ne renseigne le client sur la traçabilité du produit. Mais grâce à la nouvelle réglementation européenne, lorsqu'une mention écologique sera affichée sur l'emballage, un site Internet ou un QR Code devra renseigner le consommateur avec des preuves scientifiques à l'appui. Cette loi est attendue et jugée nécessaire par les associations environnementales. Les industriels disposent de deux ans pour appliquer ces nouvelles normes. Et certains d'entre eux ont déjà pris les devants. Illustration dans une usine de produits ménagers où les emballages ont été déjà remplacés. Dans les secteurs non alimentaires, un quart des industriels contrôlés présenteraient des mentions trompeuses ou ambiguës selon la direction de la répression des fraudes. TF1 | Reportage B. Garguy-Chartier, F. Couturon, X. Boucher