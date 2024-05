Produits frais : les Français en consomment toujours moins

Quand on vous demande ce que vous avez dans votre caddie, il y a des produits sous vide, souvent transformés. Mais où sont passés les produits frais ? "On achète, mais peut-être un peu moins qu'avant parce que les prix ont fortement augmenté", affirme une femme à qui nous avons posé la question. En cinq ans, les ventes de produits frais ont fortement baissé, moins 11 %. Les produits les plus boudés sont le fromage, le poisson et les fruits. À la place, vous allez souvent au plus simple, les plats tout prêts. "Quand on rentre tard du travail, avec les enfants, c'est plus pratique", explique une femme que nous avons interviewée. Pratique, voilà ce qui plaît surtout aux jeunes. Dans l'après-midi de ce vendredi 24 mai, distribution solidaire sur un campus universitaire et, bizarrement, un stand n'attire pas les foules. Cuisiner de A à Z n'est plus vraiment un réflexe lorsqu'on peut tout commander en un clic. Allez, il est encore temps de vous mettre derrière les fourneaux ! Il n'y a qu'à suivre, pas à pas, l'une des nombreuses recettes postées sur les réseaux sociaux. TF1 | Reportage R. Sygula, S. Iorgulescu