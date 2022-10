Produits laitiers : les prix vont s'envoler

Et si dès l’année prochaine, le prix de votre plaquette de beurre en supermarché passait de 2,54 euros à 2,92 euros, la bouteille de lait de 1,62 euro à 1,86 euro ? Et si le yaourt dépassait même la barre des 2 euros ? Des hausses de 15%, c’est en tout cas ce que demande le géant du lait Lactalis. Car l’entreprise a décidé de mieux payer ses éleveurs, comme Maxime Villet. Il touche désormais 490 euros la tonne de lait. Plus 32% en un an, c’est du jamais-vu. C’est une bonne nouvelle, car ses coûts de production ont flambé ces derniers mois. Et Lactalis n’est pas le seul à faire ce choix. Son concurrent Sodiaal, par exemple, a augmenté de 22% son prix d’achat auprès des producteurs. Ces derniers sont de moins en moins nombreux. Et les coopératives ne veulent pas les voir partir ailleurs. Alors, y aura-t-il une augmentation de 15% dans nos rayons ? La réponse, après les négociations commerciales avec la grande distribution en fin d’année, c’est que les hausses de prix seront effectives dès 2023. TF1 | Reportage V. Dépret, A. Santos, C. Souary