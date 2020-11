Produits "non-essentiels" : comment les grandes surfaces s'organisent-elles ?

Un décret sur la liste précise des produits dits essentiels a été publié ce mardi matin. Il s'impose en principe partout, mais dans le détail rien n'est simple. C'est notamment le cas, dans une grande surface Auchan de Faches-Thumesnil dans le Nord. Jean-Denis Deweine, directeur général Auchan Retail France, nous a expliqué que "40% de ce magasin sera rendu inaccessible au libre-service". Les clients seront privés notamment des rayons culture, gros électroménager, jouet ou encore textile. Pour cette grande surface, il est impossible de vider tous ses rayons et stocker autant de marchandises. Pour limiter la casse et la perte de chiffre d'affaires, 20% annoncés, les employés ont installé à la hâte des comptoirs fait maison. L'objectif est de vendre les produits invendus en magasins via le site internet par e-mail ou par téléphone, et plus surprenant, de passer commande devant le rayon fermé. La direction espère que ces solutions de dernières minutes seront temporaires, faute de quoi, par manque de travail, certains emplois pourraient être menacés et le chômage partiel utilisé.