Produits en plastique à usage unique : bientôt interdits en Europe ?

En Europe, 25 millions de tonnes de déchets en plastique sont produits chaque année. Or, un quart seulement est recyclé. Gobelets, touillettes,... L'Union européenne a ainsi pris l'initiative d'interdire les produits en plastique à usage unique à partir de 2021. D'ici là, nous devons apprendre à nous en passer. Nos journalistes vous exposent quelques alternatives. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.