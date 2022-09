Produits premier prix : la qualité au rendez-vous ?

Elles s'appellent Prix mini, Tous les jours Pouce, ou encore Simple et elles n'ont jamais eu autant de succès à la caisse. Avec la forte inflation depuis trois mois, les Français se ruent sur les marques premier prix. "Tout ce qui est produits laitiers, produits de nécessité pour les enfants", déclare un père de famille. "Je prends des pâtes aussi. Ça met plus longtemps à cuire, mais au niveau qualité-prix, c'est très bien", ajoute une cliente. Les marques premier prix, les Français en raffolent. Leurs ventes ont augmenté de 7% depuis le début de l'année, car elles coûtent en moyenne deux fois moins cher que les marques. Devant ce succès, les grandes enseignes développent leur gamme. "Plus d'un Français sur deux recherche des produits pas chers et bons. D'ici à la fin de l'année, on va sortir une cinquantaine de produits supplémentaires, toujours pour répondre aux problématiques de pouvoir d'achat", déclare Corinne Dauby, directrice achat et développement des marques propres, Carrefour. Mais ce moindre coût se fait-il au détriment de la qualité ? Prenons le lait. Une brique marque distributeur coûte 0,84 euro. Face à elle, la brique premier prix qui est vendue 0,77 euro le litre. À l'intérieur le lait et le même. Il provient du même camion et de la même laiterie. Cette différence à l'achat vient de l'emballage. Mettre un bouchon, c'est 1,5 centime de plus, un film plastique de qualité, 0,5 centime par litre. TF1 | Reportage J. Coulais, G. Mathé