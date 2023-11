Produits "premiers prix" : moins chers... Et moins bons ?

Sur les emballages des produits premiers prix, pas de mise en scène alléchante ou de logo tape à l'œil. En un an seulement, leur vente a bondi de 20%. Faisons un Illustration en rayon avec un paquet de farine, compter 1,39 euro pour une marque nationale et seulement 75 centimes pour le premier prix, il coûte presque deux fois moins. Ces produits sont-ils bons pour la santé ? En partie, ils le sont. Selon une étude, certains aliments peu transformés comme le sel, les pâtes ou le sucre n'ont rien à envier aux grandes marques. En ce qui concerne les produits d'origine animale, en revanche, vous êtes un peu plus dubitatifs. Les produits premiers prix d'origine animale ultra-transformés, comme le jambon, sont bien moins bons pour la santé. C'est l'autre enseignement de cette étude. Pourquoi dans certains cas, prix bas est synonyme de moindre qualité ? Le type de produits un peu plus chers est de meilleure qualité. Les marques de distributeurs les proposent aussi à leurs clients. Il s'agit de marques de distributeurs milieu de gamme. TF1 | Reportage M. Beringer, F. Moncelle, L. Gorgibus