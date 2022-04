Produits régionaux : un label européen pour mieux les protéger

C'est un produit emblématique, un savoir-faire issu du Moyen Âge. Et si le savon de Marseille était désormais reconnu dans l'Europe toute entière ? L'idée séduit le président de la plus ancienne savonnerie de la cité phocéenne. "On a forcément peut-être une méconnaissance de la part du public sur ce que c'est un savon de Marseille original, traditionnel. Donc, une reconnaissance de la part de l'Europe permettrait de faire ces distinctions", déclare Raphaël Seghin. Cette reconnaissance prendrait la forme d'un label sur l'emballage. Il garantirait l'origine et l'authenticité de la recette, car un vrai savon de Marseille c'est 72% d'huile minimum. "Un label ne serait que bénéficiaire pour nous. L'histoire du savon de Marseille depuis 50 ans, c'est une histoire malheureusement de fermeture d'usines, de perte d'emploi, parce qu'en partie, ce nom "savon de Marseille" n'était pas protégé", poursuit-il. Savon de Marseille, monoï de Tahiti ou bien la porcelaine de Limoges, au total 800 produits traditionnels seraient concernés. La Commission européenne veut protéger ces savoir-faire de la contrefaçon. Les couteaux de Laguiole par exemple, les fabricants sont confrontés à une arrivée massive de répliques asiatiques. Si le projet aboutit, l'entrée en vigueur de ce nouveau label européen est prévue en 2024. TF1 | Reportage V. Dépret, P. Lefrançois, H. P. Amar