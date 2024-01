Produits stars : pourquoi les industriels changent-ils la recette ?

Vous vous êtes peut-être déjà demandé qui goûte, avant vous, les produits de vos rayons. Chez un fabricant de purée en flocons, ce sont les salariés eux-mêmes. Et s'ils ont l'air graves ce matin-là, c'est parce qu'enfin, après un an de recherche, ils espèrent valider la toute nouvelle version d'une des recettes phare de la marque. C'est une formule moins salée que l'ancienne et qui remplace un arôme de muscade par l'épice d'Avray. Il y a une dégustation à l'aveugle des deux versions. La nouvelle recette a fait l'unanimité. Mais il aura fallu s'y reprendre à dix fois pour élaborer la formule plus naturelle et plaire, ainsi, à de nouveaux consommateurs, sans pour autant aller trop vite. Il ne faut surtout pas dénaturer le goût originel. Tout en restant dans les coûts, le prix de la purée n'a pas changé. En à peine cinq ans, des dizaines de grandes marques ont ainsi dépoussiéré leurs vieilles recettes, lesquelles n'avaient parfois pas bougé depuis une décennie : moins de sucre, de sel, d'additifs, plus de colorant du tout. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage T. Leproux, D. Blondeau