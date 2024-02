Émulsifiants dangereux : comment éviter ces additifs alimentaires ?

À la sortie du supermarché, connaissez-vous les ingrédients cachés dans la composition des aliments que vous achetez ? Les émulsifiants, on les trouve dans les chips, les biscottes, les biscuits ou encore les crèmes fraiches. Ils servent à améliorer le goût, la texture des aliments et prolongent la durée de conservation. L'E471 est le plus souvent utilisé. Cet émulsifiant est présent dans plus de 14.906 produits alimentaires. Problème, selon une étude menée par des chercheurs français, leur consommation peut entraîner une augmentation de 15 % du risque de cancer chez les plus forts consommateurs. Nous avons contacté aujourd'hui plusieurs industriels de l'agroalimentaire. Ils nous assurent suivre la réglementation européenne. L'un d'entre eux nous écrit : "Ferrero prend ces premiers résultats très au sérieux et s'engage à suivre avec la plus grande attention les développements sur le sujet ". Selon les scientifiques, pas besoin de consommer de grosses quantités d'émulsifiants pour s'exposer à un risque. "Une portion de sauce industrielle par jour associée à une crème dessert industrielle par jour. Voilà, en moyenne, les consommations usuelles qui étaient associées dans cette étude à un risque accru de cancer", explique Dr Mathilde Touvier, directrice de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'INSERM. Il ne s'agit pas de bannir totalement ces aliments, mais de réduire leur consommation. Notre expert santé de TF1, Dr Vincent Valinducq, donne quelques conseils pour les éviter. "On peut demander aux consommateurs de cuisiner maison. Le fait maison avec de produits simples, c'est bon pour la santé". Autre indication lorsque vous faites vos courses : privilégier les produits dont la liste des ingrédients n'est pas trop longue. TF1 | Reportage V. Topenot, C. Abel, F. Petit