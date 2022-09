Professeure poignardée : vive émotion à Caen

Un à un, les parents viennent chercher leurs enfants encore sous le choc. Dans la matinée de ce mardi 13 septembre, il est un peu plus de onze heures, lorsqu'un élève de seconde, à la fin d'un cours de français, sort un couteau de son sac et poignarde sa professeur à la gorge. L'auteur présumé des faits est très vite interpellé par les forces de l'ordre à la sortie du lycée, comme le montre des images amateurs. Margaux est dans la classe de l'adolescent. Elle le connaît depuis le collège et ne comprend pas son geste. La professeur de français est à l'hôpital, ses jours ne sont pas en danger. Pour les parents d'élèves, c'est l'incompréhension qui prime. Les professeurs dénoncent des relations de travail dégradées, toujours plus conflictuelles. Une cellule psychologique a rapidement été mise en place pour les élèves, ainsi que pour les membres de l'établissement. gé de quinze ans, l'auteur présumé des faits, sans aucun antécédent judiciaire, est placé en garde à vue. Une enquête est en cours. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby