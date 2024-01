Professeurs absents : la ministre tente d'éteindre la polémique

Le prestigieux collège-lycée “Stanislas” se situe en plein cœur du sixième arrondissement de Paris. C’est un établissement privé, catholique et sélectif. C'est en ce lieu que la nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, a scolarisé ses trois enfants. Un choix qu'elle assumait hier, vendredi 12 janvier, lors de son tout premier déplacement. Aujourd'hui, la ministre fait son mea culpa et adresse un message d'excuses aux enseignants. Mais la polémique pose une question : le privé est-il la solution au manque de professeurs dans le public ? Chaque année, plus de quinze millions d'heures de cours sont perdues à cause du non-remplacement de professeurs absents. C'était même un chantier prioritaire pour Emmanuel Macron, d'après son discours en avril 2023. Et neuf mois plus tard, les salaires ont, comme promis, augmenté. C’est une hausse de 11% en moyenne, soit 258 euros nets par mois de plus, entre 2022 et 2024. En revanche, l'engagement de remplacer systématiquement les profs absents n'est pas tenu. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage N. Gandillot, D. Sitbon, D. Mourgues