Professeurs non remplacés : le désarroi des parents

Heureusement qu'il y a les vidéos sur internet, l'ancien cahier du grand frère et le soutien des parents, car Zoé Beaumier, élève en troisième, n'a pas de professeur de physique-chimie depuis la rentrée de septembre 2023. Alors, pour faire bouger les choses, des parents ont décidé de frapper un grand coup et faire cours eux-mêmes. Face aux collégiens, il y a Céline Talineau, parent d'élève. Elle travaille dans une station d'épuration, rien à voir avec l'enseignement. Le rectorat dit ne pas réussir à recruter. À 80 kilomètres de là, à La Chartre-sur-le-Loir, dans l'après-midi de ce dimanche 14 janvier 2024, ils étaient une cinquantaine de parents et d'élèves excédés, eux aussi. Dans le collège Pierre de Ronsard, un quart des professeurs manquent à l'appel. Les élèves de la sixième à la troisième sont concernés et la liste des matières donne le tournis. Alors, que faire dans cette situation ? Maître Valérie Piau, avocate, conseille de se réunir entre parents et de mettre en demeure le rectorat, car la loi est claire. L'État a l'obligation de mettre en face des élèves un professeur dans chaque matière obligatoire au programme. TF1 | Reportage D. Sitbon, V. Topenot, K. Gaignoux