Profession, influenceur des neiges

Ils se filment sur les pistes et vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. Ils vous présentent leurs bonnes adresses, leurs lieux préférés. Ils sont ce qu'on appelle des influenceurs et ils passent leur hiver dans les stations de ski pour vous donner envie de vous y rendre en vacances. Et cela commence souvent par un échange de bons procédés. Matthieu Aldon, alias "FIER DU SUD", arrive de Montpellier pour passer plusieurs jours à Orcières Merlette. "En montagne, on a de très beaux paysages, donc ça fait du beau contenu pour Instagram. Et du coup, c'est très attractif et les abonnés sont friands", précise-t-il. L'office de tourisme l'a invité à venir. En contrepartie, il va promouvoir les activités de la station sur son compte Instagram, suivi par plus de 50 000 abonnés. Avec des revenus allant jusqu'à 3 000 euros par mois, cela fait trois ans que ce Montpelliérain de 25 ans vit de cette activité d'influenceur. TF1 | Reportage P. Lefrançois, S. Fargeot, N. Carme