Professionnels de la route : au bord de la panne sèche

Clé sur le contact, un dépanneur sait déjà que sa journée sera compliquée. Pour répondre le plus vite possible aux demandes, c’est le système D. Il faut parfois transvaser le carburant d’un réservoir à l’autre. Il y a quelques jours, l’une des dépanneuses est même tombée en panne, faute de station ouverte. L’entreprise n’avait jamais connu cela. Trouver du carburant devient problématique. Il faut donc faire des choix. Désormais, les interventions ne sont plus systématiques. En Normandie aussi, les professionnels sont en difficulté. Yan est infirmier. Il fait près de 250 kilomètres par jour. Son budget carburant a explosé, et désormais il peine à faire plein chaque matin. Plusieurs stations n’ont plus de carburant. Mais pour cet infirmier, il n’est pas question d’abandonner ses patients. Dans cette entreprise de transport sanitaire, chaque véhicule réalise 450 kilomètres par jour. Avec les fermetures de stations-services, toutes les ambulances viennent se réapprovisionner au siège de l’entreprise dans une cuve. Et les volumes ne cessent d’augmenter. La cuve est aujourd’hui vitale pour l’entreprise, dont le carburant est difficile à trouver en station. TF1 | Reportage G. Thorel, V. Lamhaut, M. Lemesle